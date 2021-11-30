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В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против штамма «омикрон»

Полина Долганова

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Вакцинация от коронавируса
Общество
В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против штамма «омикрон»
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Разработанные в России препараты для вакцинации от коронавируса должны обеспечить граждан надежной защитой от «омикрон»-штамма и уберечь их от тяжелого течения болезни. Об этом во вторник, 30 ноября, заявила директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

— Даже от этого нового штамма сейчас ученые, объединившись, понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода, — отметила специалист в эфире «Соловьев LIVE».

29 ноября в РФПИ сообщили, что российский Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» от нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

После в ВОЗ сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса очень высока. Уточнялось также, что данный вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

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