В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса за последние сутки

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 32 648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что у 6,9 процента заболевших не было клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 2788 случаев заболевания.

За последние 24 часа в РФ также зафиксировали 1229 летальных исходов из-за COVID-19. При этом после прохождения лечения под присмотром медиков за сутки в России полностью выздоровели 33 442 человека, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что разработанные в России препараты для вакцинации от коронавируса должны обеспечить граждан надежной защитой от «омикрон»-штамма и уберечь их от тяжелого течения болезни.

29 ноября в РФПИ сообщили, что российский Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» от нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.