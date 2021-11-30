В Москве стартовал X чемпионат по стандартам WorldSkills Russia «Московские мастера»

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В столице начался юбилейный X Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, который продлится три недели.

В этом году соревнования стали самыми масштабными за всю историю чемпионата. В отборочном туре приняли участие более 27 тысяч человек, а в основном этапе ожидается участие 6,5 тысяч экспертов и участников. Кроме этого, рекордным стало и количество компетенций – 175 компетенций для основной возрастной категории и 128 для юниоров. При этом, 35 компетенций представлено впервые.

— Каждый год растет число участников и компетенций чемпионата. Это хорошая тенденция, мы отслеживаем и даже опережаем запросы рынка труда. Чемпионат молодеет, 53 процента участников 10-х «Московских мастеров» – школьники, — цитирует директора Московского центра развития профессионального образования Ирину Жданову официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что соревнования пройдут в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

24 ноября состоялась церемония награждения победителей конкурса «Московские мастера» в рамках XXI Городского форума печати. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Москве из-за коронавирусной инфекции создала дополнительную нагрузку на продавцов печатной прессы, тем не менее НТО «Печать» не прекращали работу в силу своей социальной значимости.