Бесплатный детский сад построят на улице Амурской в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Амурская улица, вл2Бс1 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, в ходе заседания 26 ноября заключила договор на обеспечение жилой застройки в районе Гольяново.

Отмечается, что застройщик возведет детский сад на 250 мест на улице Амурской.

— Инвестор обеспечит строительство объекта за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу, — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

27 ноября председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что детский сад на 125 мест возведут в районе Соколиная Гора. Отмечается, что площадь детского сада будет составлять 2358,4 «квадрата».

Недавно сообщалось, что в столичном районе Головинский в рамках реализации программы реновации построят 16 школ и детских садов. По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в районе будет создана качественная и социально ориентированная городская среда. Он добавил, что для жителей района также возведут две поликлиники, два физкультурно-оздоровительных комплекса, детский досуговый центр и школу искусств.