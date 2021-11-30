В Кремле ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации от COVID-19

Фото: Администрация Президента РФ

В Кремле исключили возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России, — цитирует представителя аппарата президента РИА Новости.

11 октября Песков заявил, что штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса нельзя, потому что это противоречит социальному характеру государства.

Кроме того, 29 ноября председатель комитета Совета Федерации по Конституции Андрей Клишас сообщил, что в России не планируют вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, необходимые нормы уже предусмотрены в нынешнем законодательстве.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. Другой законопроект предполагает аналогичные требования в сфере междугородных и международных перевозок.