Немцы высмеяли главу МИД Украины за высказывания о «российском вторжении»

Фото: mfa.gov.ua

Немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в котором он назвал «стягивание» российских войск к украинским границам «подлинной угрозой».

По словам Кулебы, Россия пытается дестабилизировать Украину и другие страны Европы. Он также призвал мировое сообщество поддержать Киев и обозначил, что вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс — это вопрос времени.

Немецкие пользователи удивились таким высказываниям министра.

— «Членство Украины в обоих альянсах — лишь вопрос времени». Он может с радостью в это верить. Но дело не только в мнении министра, — написал пользователь Сети.

— Редко читаю столько ерунды. Это, вероятно, многое объясняет о политиках на Украине, — отметил другой.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине и лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.