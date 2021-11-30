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Ученые рассказали о продукте, который снижает уровень сахара в крови

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые рассказали о продукте, который снижает уровень сахара в крови
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Ученые выяснили, что яблочный уксус положительно влияет на здоровье и снижает уровень сахара в крови. Об этом сообщает «Газета.ру».

Исследователи разделили 70 пациентов с диабетом второго типа на две группы. Первая употребляла по двадцать миллилитров яблочного уксуса каждый день в течение восьми недель.

Эксперты отметили, что при ежедневном употреблении яблочного уксуса натощак значительно улучшается уровень сахара в крови. При этом сахар, сладкие безалкогольные напитки, белый рис, картофель и белый хлеб опасны для диабетиков, передает «Газета.ру».

Ранее врачи назвали специю для снижения уровня сахара и холестерина в крови. По словам специалистов, чеснок способен не только сделать практически любое блюдо более вкусным, но и благоприятно влиять на здоровье человека.

26 ноября британский врач Майкл Мосли сообщил, что эффективным способом снижения уровня сахара в крови и борьбы со стрессом является пение.

Также 19 ноября доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл неожиданные факты про кофе. Так, напиток обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, которые оказывают полифенолы.

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