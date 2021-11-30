Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перед судом предстанет отец, который до смерти избил своего маленького сына

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет отец, который до смерти избил своего маленького сына
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в марте этого года до смерти избил своего маленького сына. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину «нуждающимся в принудительном лечении». В момент преступления он не осознавал характер своего поступка.

— Уголовное дело направлено для утверждения постановления о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Трагический случай, о котором идет речь, произошел в ночь с 7 на 8 марта 2021 года в квартире, расположенной на Пролетарском проспекте. Мужчина избил своего сына 2014 года рождения. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

СМИ сообщали, что отец взял сына на выходные у бывшей супруги. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Врачи не смогли спасти малыша.

Читайте также:
Убийства Следствие Дети
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утопить американцев

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отношения с Германией после Меркель лучше не станут

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Заложники идеологических штампов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Все мнения
О проекте