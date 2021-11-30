Перед судом предстанет отец, который до смерти избил своего маленького сына

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в марте этого года до смерти избил своего маленького сына. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину «нуждающимся в принудительном лечении». В момент преступления он не осознавал характер своего поступка.

— Уголовное дело направлено для утверждения постановления о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Трагический случай, о котором идет речь, произошел в ночь с 7 на 8 марта 2021 года в квартире, расположенной на Пролетарском проспекте. Мужчина избил своего сына 2014 года рождения. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

СМИ сообщали, что отец взял сына на выходные у бывшей супруги. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Врачи не смогли спасти малыша.