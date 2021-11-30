СМИ: Начальник отдела УЭБиПК полиции Москвы погиб в ДТП под Орлом

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Орловской области произошло ДТП, в результате которого погиб начальник отдела Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает «МК».

По данным издания, смертельное ДТП произошло вечером 29 ноября на трассе Ливны — Брод — Верховье. Автомобиль BMW, в котором находились 39-летний полковник полиции и его отец, слетел в кювет. От полученных повреждений они скончались на месте.

Уточняется, что начальник полиции находился в отпуске.

Еще одно смертельное ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе. Водитель такси остановился в четвертой полосе из-за спущенного колеса. Как только он вышел из салона, в его машину врезался другой автомобиль такси. От полученных повреждений водитель неисправной машины скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В другом автомобиле такси пострадал девятимесячный малыш, его доставили в больницу с переломом ноги.