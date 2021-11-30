Автоэксперт рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра.

Чаще всего подобна погода сопровождается появлением наледи, в этом случае важнее всего соблюдать скоростной режим.

— Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями, — подчеркнул он в комментарии «360».

Славнов добавил, что, несмотря на повышенную опасность на дорогах, многим городским жителям не удастся отказаться от пользования своим личным транспортом.

Автоэксперт также напомнил водителям о необходимости замены летней резины на зимнюю, и о том, что очень важно зимой держать на дорогах безопасную дистанцию.

30 ноября в Москве ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться порывами ветра.

До этого спасатель рассказал, как вести себя в условиях штормовой погоды. Сергей Щетинин отметил, что для передвижения по городу лучше использовать не частный, а общественный транспорт. При передвижении пешком стоит держаться подальше от деревьев и строительных лесов.