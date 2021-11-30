Автоэксперт рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра
Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как вести себя на дорогах во время штормового ветра.
Чаще всего подобна погода сопровождается появлением наледи, в этом случае важнее всего соблюдать скоростной режим.
— Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями, — подчеркнул он в комментарии «360».
Славнов добавил, что, несмотря на повышенную опасность на дорогах, многим городским жителям не удастся отказаться от пользования своим личным транспортом.
Автоэксперт также напомнил водителям о необходимости замены летней резины на зимнюю, и о том, что очень важно зимой держать на дорогах безопасную дистанцию.
30 ноября в Москве ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться порывами ветра.
До этого спасатель рассказал, как вести себя в условиях штормовой погоды. Сергей Щетинин отметил, что для передвижения по городу лучше использовать не частный, а общественный транспорт. При передвижении пешком стоит держаться подальше от деревьев и строительных лесов.