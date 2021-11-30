Стало известно, сколько будут стоить новогодние ели в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На елочных базарах в Подмосковье в этом году можно будет купить новогоднюю елку от 600 рублей. Здесь будут представлены как отечественные, так и импортные деревья. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он пояснил, что стоимость новогоднего дерева будет зависеть от размера и породы дерева. Наиболее доступной по цене является сосна. Также можно приобрести букет из еловых веток, стоимость составляет 150 рублей за штуку.

Сергей Воскресенский добавил, что цены на живые новогодние деревья в Подмосковье в 2021 году практически не изменились по отношению к прошлому году. На некоторые категории импортных деревьев цены немного выросли.

Русскую ель или сосну высотой 100-150 сантиметров можно будет приобрести в среднем за тысячу рублей, 150-200 сантиметров – полторы тысячи рублей, 200-250 сантиметров – 2 000 рублей, 250-300 сантиметров – 2,5 тысячи рублей, передает РИАМО.

Открытие елочных базаров в регионе запланировано на 2 декабря. Все они будут оформлены в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Основная торговля на елочных базарах начнется 20 декабря.