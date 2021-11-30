Профессор МГУ объяснил, кому выгоден слабый рубль

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Российский рубль в условиях текущей экономической политики в долгосрочной перспективе продолжит слабеть по отношению к доллару. Такой прогноз «Вечерней Москве» озвучил профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

— Курс рубля будет зависеть в значительной степени от конъюнктуры нефтяного рынка. Если нефтяные цены будут идти вверх, это будет поддерживать курс рубля, если нет — российская валюта будет падать. Если смотреть на горизонте нескольких лет, то наблюдается тенденция к снижению ее стоимости по отношению к доллару, — отметил эксперт.

По его словам, давление на рубль оказывают еще и масштабные покупки иностранной валюты со стороны российского Центробанка. Однако руководство регулятора пока не видит необходимости в приостановке данных операций. И это говорит о том, что власти также заинтересованы в снижении курса российской валюты.

Такие действия ЦБ, поясняет экономист, выгодны отечественным экспортерам, но невыгодны тем, кто пользуется импортируемой продукцией. А ей пользуются практически все россияне.

— У нас импортируется значительная часть машинно-технической продукции, а также некоторая часть сырья, материалов и комплектующих изделий, из которых производится российская продукция. Естественно, покупка валюты ЦБ ведет к удорожанию и потребительских товаров, и товаров производственного назначения, и товаров, производимых в России. Ситуация двоякая: с одной стороны, хорошо наращивать доходы от экспорта, а с другой — мы теряем на удорожании импортных потоков, — объяснил специалист.

Однозначно правильного решения этого вопроса Андрей Колганов не видит. Но в условиях, когда растет инфляция на внутреннем рынке, он считает, что Центробанку надо либо прекратить покупку иностранной валюты, либо сократить ее объемы.

— Центробанку следовало бы быть более осторожным с действиями, рождающими спрос на иностранную валюту и понижающими курс рубля. Это выступает фактически одним из источников роста цен на внутреннем рынке. Когда цены держались в пределах трехпроцентного роста, когда инфляция была низкой, можно было бы соглашаться с тем, что есть возможность действовать в интересах российских экспортеров, минуя всех остальных, — добавил спикер.

Но пока интересы экспортеров находятся на первом месте. Самые серьезные финансовые потоки контролируются ими и связанными с ними банками, уточнил экономист. И власти просто не хотят идти на ущемление интересов этой части отечественного предпринимательства.

Основная же причина того, почему власти действуют в интересах экспортно ориентированных топливно-сырьевых отраслей, заключается в том, что другие сектора отечественной экономики выглядят по сравнению с ними весьма слабо, констатировал Колганов. России, говорит он, нужен сильный структурный сдвиг в пользу обрабатывающей промышленности, особенно современных высокотехнологичных отраслей. А это требует серьезных изменений в текущем экономическом курсе, резюмировал профессор МГУ.