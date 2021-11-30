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Рудковская послала Лозу в Госдуму

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Рудковская послала Лозу в Госдуму
Фото: Youtube / LABELCOM

Продюсер Яна Рудковская предложила певцу Юрию Лозе озвучивать свои «бредовые идеи» по изменению российского законодательства в Госдуме. Так бизнесвумен отреагировала на слова музыканта, предложившего запретить артистам в России хвататься богатством.

— Для меня Лоза не авторитет вообще. Это раз! Второе: он постоянно что-то предлагает — свои бредовые идеи. Ему тогда надо в Госдуму идти, — сказала Рудковская в беседе с «Вечерней Москвой».

Продюсер выразила удивление тем, что исполнителя легендарного «Плота» постоянно цитируют СМИ. Она назвала такой интерес журналистов к высказываниям Лозы странным.

— Он был прекрасным музыкантом и певцом. И ему стоит именно этим заниматься, но точно не поправками к закону, — считает Рудковская.

Лоза ранее заявил, что российские артисты не должны хвалиться своим богатством. Он привел в пример Китай, где власти хотят запретить местным знаменитостям демонстрировать роскошь в соцсетях.

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