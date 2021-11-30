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Штамм «омикрон» выявлен уже в 20 странах

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Штамм «омикрон» выявлен уже в 20 странах
Фото: pixabay.com

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» был выявлен уже в 20 странах мира. Всего насчитывается порядка 226 случая заражения. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи на брифинге.

— По состоянию на вчерашний день было 205 подтвержденных случаев в 18 странах. Только сегодня утром эти показатели поднялись до 226 случаев в 20 странах, — поделился он.

Также он опасается, что цифры будут быстро меняться, пишет ТАСС.

Кроме этого, руководитель NIAID уточнил, что в США пока не зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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