Украине посоветовали «сделать выводы» после слов Путина

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Украине и Западу необходимо «сделать выводы» после слов президента России Владимира Путина о «красных линиях». Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.

— Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовет» заявил, что Москва же сейчас может ответить на возможное появление на Украине ударных комплексов, угрожающих России. Однако он надеется, что ситуация с Украиной не дойдет до «красных линий».

— Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает, — подчеркнул глава государства.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.