Последние слова Градского на площадке музыкального шоу «Голос»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музыкант и композитор Александр Градский был госпитализирован в клинику с подозрением на инсульт 26 ноября. Вечером того же дня на Первом канале была выпущена новая серия музыкального проекта «Голос», где он выступал в качестве одного из наставников. Во время этого выпуска зрители заметили, что у мэтра наблюдались явные проблемы со здоровьем, но при этом он самоотверженно работал.

Музыкант Леонид Агутин и пианист Сергей Жилин рассказали, что эту серию снимали в начале ноября, и наставник действительно неважно себя чувствовал. Но впереди было еще две программы, на которые Александр Борисович пришел посвежевшим и отдохнувшим.

— Я говорю: «Борисыч, что с ногами?». Он ответил: «Между съемками было мало времени, я боялся заниматься, потому что, мало ли, упаду, подведу всех. А сейчас, до прямых эфиров, будет больше времени, поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься. Он был в приподнятом настроении, — вспоминает Агутин, пишет Starhit.

Руководитель музыкального коллектива «Фонограф» Сергей Жилин подтверждает слова Агутина.

— Просил только поставить вентилятор и иногда воды. Эти фрагменты из предыдущей съемки, тогда ему было очень тяжело. А вот последняя съемка была другая. Я по тону голоса могут определить настроение человека, и, поговорив с ним, я был полностью уверен: ему стало лучше, — сказал Сергей Сергеевич в эфире шоу «Пусть говорят».

Отмечается, что руководство Первого канала выпустит два оставшихся выпуска в эфир. Однако судьба финальных выпусков еще не решена. Известно, что заменять Градского точно не будут.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.