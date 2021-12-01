Россиянам напомнили, что 1 декабря — последний день уплаты имущественных налогов

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1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. С завтрашнего дня налоговая будет начислять пенни.

Заплатить налоги владельцы российских квартир, домов, земельных участков, автомобилей, самолетов и яхт могут в банке или на почте. Кроме того, это можно сделать в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Кроме транспортного, земельного налогов и налога на имущество физлиц некоторым налогоплательщикам придется заплатить НДФЛ. Отмечается, что чаще всего граждане сами его не платят — он удерживается из дохода аналоговыми агентами. Но в некоторых случаях ФНС выставляет счет на оплату подоходного налога.

Долги злостных неплательщиков будут взыскиваться судебными приставами. Так, например, они могут заблокировать банковский счет или арестовать имущество неплательщика.

До этого стало известно, что перечень объектов недвижимого имущества, для которых налоговая база в 2022 году будет определяться исходя из кадастровой стоимости, утвержден в Москве. Уточняется, что перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение, учитывающее кадастровую стоимость объектов, начался в 2014 году. Такое налогообложение отражает реальную стоимость помещений и обеспечивает справедливые условия.