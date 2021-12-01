Музей «Царицыно» пригласил на вечер культуры Венгрии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6 Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» 2 декабря в рамках цикла «Посольские вечера» приглашает горожан на мероприятие, посвященное 210-летие со дня рождения Ференца Листа.

Вечер «Великий сын Венгрии» при поддержке Посольства Венгрии в России проведет Национальный фонд поддержки правообладателей.

С произведениями венгерского композитора, пианиста-виртуоза Ференца Листа зрителей познакомят певица Елена Безгодкова, концертмейстер Юлия Корень и пианист Виталий Стариков. Прозвучат фортепианные пьесы мастера, а также романсы на стихи М. Ю.Лермонтова, А. К.Толстого, В. Гюго.

Лист вошел в историю музыки своими фортепианными транскрипциями оперных и концертных симфоний и увертюр. Мастер считал, что фортепиано содержит объем целого оркестра, а десяти пальцев человека достаточно для воспроизведения гармоний, осуществляемых объединением сотен музыкантов.

На сайте музея-заповедника «Царицыно» будет вестись онлайн-трансляция вечера, сообщает пресс-служба организации.

Концертный зал Московской Соборной палаты 6 декабря зовет слушателей на вечер современной хоровой духовной музыки «К вам, павшие». Мероприятие посвящено памяти жертв пандемии коронавируса.

Гостям мероприятия представят два масштабных литургических произведения на православные и католические тексты молитв: «Песнопения Божественной литургии» российского композитора Михаила Котельникова и «Реквием» американского композитора Эли Тамара. Произведения исполнит Московский синодальный хор под управлением Михаила Котельникова.