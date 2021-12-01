Врач назвал симптомы новых штаммов коронавируса

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев прокомментировал заявление африканского медика о том, что «омикрон»-штамм проявляется симптомами, идентичными другим вариантам коронавируса.

По его словам, коронавирус утратил свой специфический симптом — потерю обоняния.

— При коронавирусе исчезновение запахов сейчас уже крайне редко встретишь. А вот симптомы, похожие на расстройство желудка, бывают. «Омикрон» не сильно отличается в этом плане от других штаммов. Он дает неспецифические симптомы вирусного заболевания, — приводит слова медика радио Sputnik.

Хухрев рассказал, что у коронавирусной инфекции остались лишь две «визитные карточки» — длительное течение температуры и головные боли. В остальном, по его словам, его внешние проявления не отличаются от симптомов обычной простуды.

До этого врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй рассказал о новых симптомах «омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, пока «омикрон» проявляется в легкой форме, но утверждать что-либо еще рано. Пиллэй рассказал, что уже сталкивался с пациентами с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».