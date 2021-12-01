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Песков отреагировал на угрозы Лукашенко остановить транзит газа в ЕС

Иван Юминов

Политика
Песков отреагировал на угрозы Лукашенко остановить транзит газа в ЕС
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин понимает заявления белорусского коллеги Александра Лукашенко о готовности остановить транзит газа в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 1 декабря.

— В этом плане президент выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны президент рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время, — рассказал представитель администрации президента.

Кремль не хотел бы рассуждать о ситуации, при которой Минск остановил бы транзит, приводит слова Пескова ТАСС.

11 ноября Лукашенко порекомендовал Европе перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.

1 декабря лидер заявил, что Минск готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу. По его словам, принятие решения о закрытии границы обернется для Польши только ущербом.

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