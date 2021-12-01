Врач рассказал, в каком случае у переболевших коронавирусом может восстановиться обоняние

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Потеря обоняния после перенесенного коронавируса может сохраняться в среднем 7-8 месяцев и даже больше. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Врач отметил, что подобная проблема может сохраниться и на более долгий срок.

Он уточнил, что у предыдущих вариантов коронавируса потеря обоняния была предсказателем: пропало обоняние — значит, человек подхватил инфекцию. Но и современные варианты коронавируса приводят к такой проблеме. Кроме того, потеря обоняния встречается и как характерный признак постковидного синдрома.

По его словам, восстановить способность различать запахи может помочь вакцинация переболевших от коронавируса. По словам врача, уже после первой дозы вакцины примерно у 57 процентов людей проходит часть симптомов постковидного синдрома. После второй дозы обоняние возвращается примерно у 75 процентов пациентов, передает «Радио 1».

Алексей Водовозов предупредил, что остается часть людей, которые могут утратить обоняние навсегда.

До этого врач объяснил, почему потеря обоняния при COVID-19 может быть смертельно опасна.