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Мишустин сделал замечание хихикавшим губернаторам на выступлении Грефа

Иван Юминов

Политика
Мишустин сделал замечание хихикавшим губернаторам на выступлении Грефа
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые хихикали во время выступления главы Сбербанка Германа Грефа.

— Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да, вот извините за это слово, но я так и скажу, — рассказал председатель правительства.

Руководитель банка в ходе выступления уточнил, что просто делать сложные вещи, и сложно делать простые вещи. На заседании присутствовали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов, отмечает РИА Новости.

18 ноября Мишустин уволил статс-секретаря — замглавы Минспорта Ксению Машкову из-за грубого нарушения должностных обязанностей, предусмотренного подпунктом «а» пункта три части один статьи 37 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». Указанный подпункт подразумевает однократный прогул или отсутствие на работе без уважительных причин более четырех часов подряд.

9 августа Мишустин освободил от должности заместителя главы Минстроя Дмитрия Волкова. Его дальнейшая карьера будет связана со строительной отраслью, уточнил он.

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