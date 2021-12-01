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Водитель врезался в машину скорой помощи и сбежал с места аварии в Сириусе

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель врезался в машину скорой помощи и сбежал с места аварии в Сириусе
Фото: mos.ru

На федеральной территории Сириус легковушка врезалась в машину скорой помощи. Спровоцировавший аварию водитель сбежал с места ДТП. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел вечером 30 ноября. Водитель легкового автомобиля «допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», после чего скрылся с места происшествия, бросив свой автомобиль. Четыре человека находившиеся в скорой были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Позже водителя-беглеца задержали.

— Им оказался 33-летний житель поселка Мацеста. Задержанный доставлен в отдел полиции, — заключила Волк.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на Киевском шоссе в Москве. Водитель такси остановился на четвертой полосе из-за спущенного колеса. Как только он вышел из салона, в его машину врезался другой автомобиль такси. От полученных повреждений водитель неисправной машины скончался на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В другом автомобиле такси пострадал девятимесячный малыш, его доставили в больницу с переломом ноги.

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