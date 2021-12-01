Департамент горимущества Москвы опроверг информацию о предоставлении фейкового сертификата о вакцинации сотрудником

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Департамент городского имущества Москвы опроверг информацию о том, что их сотрудник якобы предоставил поддельный сертификат о вакцинации. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 1 декабря.

— У нас как у работодателей нет оснований полагать, что наш коллега причастен к правонарушению: предоставленный сертификат о вакцинации размещен на сайте «Госуслуги». Правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого в СМИ появилась информация, что в отношении одного из начальников отдела Департамента городского имущества Москвы инициирована проверка из-за предоставления им поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов высказал мнение, что для борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации нужно ужесточать ответственность за такое деяние.