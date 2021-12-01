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Более 20 стран зафиксировали наличие нового штамма «омикрон»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Более 20 стран зафиксировали наличие нового штамма «омикрон»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Не менее 23 стран зафиксировали наличие штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 1 декабря.

— Как минимум 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти, — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.

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Данное обстоятельство позволяет использовать антитело для создания универсального препарата от разных штаммов COVID-19, уверены исследователи. Антитело, как уточняется, способно нейтрализовать вариант «омикрон».

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