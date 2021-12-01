Минэкономразвития зафиксировало рост годовой инфляции до 8,38 процента

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Инфляция в России ускорилась с 23 по 29 ноября до 8,38 процента в годовом выражении. Об этом сообщили в Минэкономразвития в среду, 1 декабря.

— За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46 процента. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+ 1,37 процента), а именно: удорожание поездок в Турцию на 55,2 процента, — говорится в сообщении.

Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24 процента. Темпы роста стоимости на непродовольственные товары снизились до 0,17 процента, отмечается на сайте Минэкономразвития.

29 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что показатели инфляции в стране сильно беспокоят регулятор. Показатели, как уточнила она, в два раза превысили цель, составлявшую четыре процента. Экономика окажется в инфляционной спирали, которую не остановить, если не вернуть показатель к цели в настоящее время, заключила она.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза.