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Москва увеличила на треть подачу воды нескольким городам Подмосковья

Иван Юминов

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Москва увеличила на треть подачу воды нескольким городам Подмосковья
Фото: Unsplash

Столица на треть увеличила подачу воды нескольким городам Подмосковья за последние три года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 1 декабря.

— Вот, например, подачу воды за последние три года, после того как мэр города и губернатор области подписали соглашение, мы увеличили на треть. Московскую воду потребляют жители города Дзержинского, Химок, а также жители Люберецкого, Ленинского, Мытищинского, Балашихинского, Красногорского и других близлежащих к столице районов, — рассказал представитель мэрии.

Резервы воды имеются до сих пор, что позволяет Москве увеличить поставки, добавил он. Аналогичной ситуация является и в системе канализования, приводит слова Бирюкова РГ.

29 ноября Бирюков рассказал, что столичные коммунальщики завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. По его словам, на сегодняшний день специалисты почти завершили строительно-монтажные работы.

Он напомнил, что после реконструкции на Люберецких очистных сооружениях появится фактически безотходное производство. Образующийся в процессе очистки осадок будет использоваться для переработки заводом по производству удобрений.

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