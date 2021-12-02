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США допустили новые ограничения на авиасообщение из-за «омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
США допустили новые ограничения на авиасообщение из-за «омикрона»
Фото: Pexels

Введение дополнительных ограничений на авиасообщение с другими странами — обсуждается администрацией США. Возможность данного ограничения связано с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы намерены рассмотреть вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран. Очевидно, мы не хотим, чтобы эти ограничения оставались в силе постоянно, однако нам потребуется больше времени, — сказала Псаки во время регулярного брифинга.

Она отметила, что о новом штамме многое остается неизвестно. Поэтому введенные ограничения на авиасообщения были призваны дать время медицинским экспертам на проведение необходимых исследований и тестирований, объяснила она, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» обнаружили в американском штате Калифорния. Человек с данным штаммом приехал из Южной Африки 22 ноября. Он находится на карантине, а его родственники получили отрицательный результат на наличие COVID-19.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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