«Это мерзость!»: сына Зайцева не подпускают к больному отцу

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Видео с модельером Вячеславом Зайцевым, страдающим от болезни Паркинсона, несколько дней назад появились в Сети. На нем видно, что законодателя моды буквально ведут под руки, так как он не может идти самостоятельно. Публика обвинила в этом сына модельера — Егора Зайцева.

Однако Егор признался, что его не подпускают к тяжелобольному отцу. На данный момент Вячеслав Зайцев находится под влиянием чужих людей.

— Это мерзость! Издевательство над слабым человеком. Преступная эксплуатация великого художника ради собственного обогащения. Надеюсь, что их ждет уголовное наказание и реальные сроки по соответствующим статьям. Подходят к телефону и, пытаясь имитировать его голос, обливают грязью меня и остальных родственников, несут через желтые СМИ откровенные ложь и клевету, — негодует Егор.

Также он отметил, что уже год подвергается циничной травле, следует из его интервью «Звездачу».

Сам Егор Зайцев выражает надежду, что сейчас состояние отца является хотя бы удовлетворительным.

— Его охране дали приказ не пускать меня к нему в имение, где сейчас беснуются все эти существа. Что касается самочувствия Вячеслава Михайловича — надеюсь, что он скоро появится на работе и что-то расскажет о себе. Надеюсь на лучшее, — заключил Егор.

В июне стало известно, что модельер Вячеслав Зайцев обратился в правоохранительные органы из-за продажи части его имущества и угроз, поступающих ему по этой причине.

Также сообщалось, что в доме модельера живет «семья мошенников», которая продает одежду от его имени. Такое заявление сделал сын дизайнера Егор Зайцев, который рассказал, что они наживаются на беспомощном состоянии