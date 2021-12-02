Киев раскрыл обман с «Северным потоком — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

«Затягивание» открытия «Северного потока — 2» является нарочным действием со стороны России и Германии. Это связано с приостановкой сертификации газопровода. Таким мнением поделился эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

Он считает, что Москва может «затягивать» с открытием газопровода из «корыстных побуждений».

— Процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии, — заявил Землянский в статье для издания «Главред».

Также он отметил, что страны сознательно пошли на это нарушение несмотря на то, что прекрасно знали об этом нюансе.

Кроме этого, эксперт утверждает, что ситуация, которая происходит сейчас на газовом рынке в Европе — устраивает «Газпром».

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко во вторник, 30 ноября, сообщил, что нет «даже намека» на переговоры с Россией о заключении нового договора на транзит газа. По словам Витренко, в настоящее время никаких переговоров по этой теме с российской стороной не ведется. Он также выразил сожаление по поводу того, что участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» не дает Украине возможности приостановить данный процесс.

Северный поток-2

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.