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Фитнес-клуб с бассейном и спа-зоной ввели в эксплуатацию в Коммунарке

Евгений Белоусов

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Фитнес-клуб с бассейном и спа-зоной ввели в эксплуатацию в Коммунарке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Фитнес-клуб с бассейном, спа-зоной и студиями для занятий йогой и пилатесом ввели в эксплуатацию в районе Проектируемого проезда № 817 в Коммунарке. Об этом в четверг. 2 декабря, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, строительство клуба началось в 2018 году.

— В трехэтажном здании с верхним техническим и одним подземным этажом общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров будут размещены тренажерный зал с кардиозоной, зал для групповых тренировок, студии для занятий йогой и пилатесом, балетный класс, а также 25-метровый бассейн со спа-зоной, — рассказал Левкин.

Кроме того, руководитель департамента отметил, что на первом этаже клуба будет расположено кафе, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Левкин сообщил, что в Тимирязевском районе подобраны стартовые площадки, позволяющие переселить более 2,3 тысячи человек по программе реновации. По его словам, в районе всего подобрано семь стартовых площадок, а три возведенных дома уже заселяются участниками программы. Еще одно здание строится, а для трех объектов ведется подготовка проектной и градостроительной документации.

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