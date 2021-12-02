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Эксперты рассказали, как можно сэкономить на аренде квартир

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали, как можно сэкономить на аренде квартир
Фото: pixabay.com

Эксперты дали советы, как сэкономить на аренде квартиры в Москве.

Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский отмечает, что самый простой способ сэкономить на аренде — это снимать квартиру не в сезон активности, то есть в июне — июле. В это время квартиросъемщики обычно разъезжаются из столицы. Стоимость аренды квартир в этот период снижается в среднем на 15–20 процентов.

Также сэкономить можно, сняв немеблированную жилплощадь, если у клиента есть собственные вещи. Такие квартиры сдаются на 10 процентов дешевле.

Есть наниматели, которые предпочитают качественные квартиры на окраинах. Для них не принципиальна транспортная доступность к метро. В этом случае можно сэкономить на арендной ставке от пяти до двадцати процентов. Однако при расчетах нужно учитывать стоимость проезда.

Кроме того, можно снять квартиру под ремонт, то есть с условием выполнения ремонтных работ силами квартирантов в счет проживания, передает Life.ru.

До этого эксперты назвали районы Москвы, где можно арендовать самое недорогое жилье.

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