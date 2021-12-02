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Восьмилетнего мальчика ударило током в фитнес-клубе на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Восьмилетнего мальчика ударило током в фитнес-клубе на западе Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Толбухина Карта всех событий

В фитнес-клубе на западе столицы ребенок получил электротравму. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 1 декабря в спортивном центре, который находиться на улице Толбухина. Восьмилетнего мальчика ударило током. Ребенка доставили в одну из городских больниц.

Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

— По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — заключила Нефедова.

До этого сообщалось, что 1 декабря 12-летняя девочка застряла в углублении в земле у одного из домов по Дмитровскому шоссе. Самостоятельно выбраться у нее не получилось. Ребенка госпитализировали. По факту получения малолетней телесных повреждений проводится прокурорская проверка.

В пятницу, 3 декабря, в прокуратуре Москвы будет проводиться горячая линия по вопросам защиты прав инвалидов. Горячая линия будет функционировать по номеру телефона 8 (499) 785-11-18 с 09:00 до 16:45.

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