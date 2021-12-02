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Лукашенко допустил досрочные выборы после принятия новой конституции

Полина Долганова

В мире
Лукашенко допустил досрочные выборы после принятия новой конституции
Фото: president.gov.by

После принятия новой конституции в Белоруссии могут пройти досрочные выборы на пост главы республики. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он уточнил, что голосование может пройти как в срок, так и ранее.

При этом глава республики усомнился, что выборы могут пройти летом 2022 года.

Лукашенко также признался, что он до сих пор не решил, будет ли избираться на новый срок.

— Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая, — цитирует президента РИА Новости.

Проект новой конституции Белоруссии планируется опубликовать до Нового года. Об этом Лукашенко сообщил в четверг, 2 декабря.

Недавно сообщалось, что референдум по конституции Белоруссии состоится в феврале 2022 года. Тогда же, по словам Лукашенко, страна примет новую конституцию.

18 октября Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы вновь активизировались и готовят новые беспорядки в Белоруссии. По его словам, к населению страны активно применяются информационные технологии и приемы психологической войны, создается негативный образ действующей власти.

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