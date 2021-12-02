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Музей «Поезд Победы» прибыл на Белорусский вокзал

Ольга Маркова

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Музей «Поезд Победы» прибыл на Белорусский вокзал
Фото: Вечерняя Москва
Белорусский вокзал Карта всех событий

Передвижной музей «Поезд Победы» с 2 по 6 декабря базируется на Белорусском вокзале. С 26 декабря он переместится в военно-патриотический парк «Патриот».

Тематически поезд поделен на три составляющие: Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа. По историческому маршруту посетителей ведет аудиогид — девушка Лидия. Она — собирательный образ поколения. Ее судьба — это судьба страны. Лидия делится семейной историей и воспоминаниями. В 1941-м ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с Лидией посетители пройдут путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина.

Нулевой вагон является входной зоной и отправной точкой путешествия. Здесь можно получить аудиогид, узнать о количестве и тематике вагонов, с помощью видеороликов познакомиться с историей создания и авторами проекта.

Выставочная экспозиция повествует о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Ее лейтмотивом является принцип погружения посетителя в реалии военного времени. Зайдя в поезд в начале экспозиции, пассажир сможет «пройти» долгую дорогу войны, которая начинается с теплой весны 1941 года и заканчивается победным маем 1945-го.

Музей «Поезд Победы» — это сплав традиции и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери — к Победе.

Посещение музея бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

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