СМИ: Президент Франции Макрон назвал британского премьера Джонсона клоуном

Фото: flickr/number10gov

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а также заявил, что ведение дел с ним похоже на цирк. Такое мнение французский лидер выразил в четверг, 2 декабря.

— Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Борис Джонсон — прим. «ВМ») кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну... под руководством клоуна, — приводит телеканал Sky News слова президента Франции из статьи сатирического журнала Canard Enchaine.

Накануне сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады в Пекине.

По данным издания Times, премьер допускает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». В британском правительстве якобы ведут активную дискуссию на эту тему. В газете также добавили, что бойкот поддерживает министр обороны Великобритании Лиз Трасс.

До этого Джонсон назвал причину отсутствия президента России Владимира Путина на климатическом саммите COP26 в Глазго.