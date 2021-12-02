Два рейсовых автобуса столкнулись в Лианозовском проезде в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Лианозовский проезд Карта всех событий

На севере столицы столкнулись два частных рейсовых автобуса, пострадал один пассажир. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, ДТП произошло в Лианозовском проезде. В результате аварии пострадала женщина-пассажир. Она была госпитализирована.

— В частной компании-перевозчике проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, — заключила Нефедова.

В среду, 1 декабря, на севере Москвы произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого были повреждены шесть автомобилей. По данным ГИБДД, авария произошла рядом с домом 39 на Большой Академической улице. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Никто не пострадал.

Статистика ГИБДД

По данным ведомства, на минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.