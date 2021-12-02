Школу на тысячу учеников открыли в поселении Московский

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Радужная улица, 5 Карта всех событий

В поселении Московский (ТиНАО) открылась новая школа, расположенная по адресу улица Радужная, владение 5. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в четырехэтажном здании для учеников организованы классы с лаборантскими, спортивные залы и конференц-зал для различных мероприятий и театрального творчества. Также в школе есть современный спортивный зал, медиатека с зонами для индивидуальных и групповых занятий, актовый зал.

Кроме того, на территории школы обустроена физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, беговой дорожкой, площадками для прыжков и гимнастики, баскетбольной и волейбольной площадками, сообщили на сайте мэра.

— ТиНАО — перспективная и развивающаяся территория, поэтому для нас важно обеспечить эти округа современной образовательной инфраструктурой, — заключила начальник дирекции по строительству и реконструкции столичного департамента образования и науки Александра Осипова.

19 ноября в пресс-службе комитета Государственного строительного надзора Москвы сообщили, что данная школа в ТиНАО введена в эксплуатацию.