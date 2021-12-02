Расселение еще одного дома по реновации стартовало в Головинском районе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Авангардная улица Карта всех событий

Расселение пятого старого дома по программе реновации жилищного фонда стартовало в Головинском районе на севере столицы. Об этом рассказал руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что жителям предоставят жилье в новостройках на Авангардной и Смольной улицах. Сюда переселят 448 горожан.

— Город предложил жителям старой пятиэтажки квартиры в новостройках... В этих домах созданы все условия для комфортной жизни. В квартирах выполнена качественная отделка, установлены сантехника и электрические плиты. Для автомобилистов предусмотрены подземные парковки. Первые этажи нежилые, там планируется разместить объекты социальной инфраструктуры. Во дворах выполнено благоустройство: организованы детские и спортивные площадки, а также территории для отдыха и прогулок. В 15–20 минутах ходьбы находится станция метро «Водный стадион» Замоскворецкой линии, — заявил глава ведомства.

По его словам, жители расселяемых домов при наличии полной учетной записи на сайте mos.ru смогут обратиться за помощью к онлайн-сервису во время переселения.

До этого Максим Гаман сообщил, что заселение пятого жилого дома по программе реновации жилищного фонда стартовало в районе Северное Измайлово на востоке Москвы.