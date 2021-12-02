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Рабочие подрались в центре Москвы. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Рабочие подрались в центре Москвы. Видео
Фото: Скриншот видео прокуратуры
Россия, Москва, Машкова улица Карта всех событий

В центре столицы между собой подрались рабочие. Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова, — заключила собеседница «ВМ».

Ведомство опубликовало запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела инцидент. Судя по кадрам, в потасовке принимали участие по меньшей мере восемь человек. На большинстве из них была спецодежда, на некоторых — строительные каски.

Видео: Прокуратура Москвы

В ноябре «ВМ» сообщала о драке, которая произошла во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку. Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения. Его доставили в городскую больницу.

Позже полиция задержала злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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