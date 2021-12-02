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Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти старшеклассника в школе в Люберцах

Илья Ашуров

Происшествия
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти старшеклассника в школе в Люберцах
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов Карта всех событий

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 17-летнего подростка, который скончался во время школьного сочинения в Люберцах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Председатель СК поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. разобраться в обстоятельствах случившегося и представить доклад о ситуации, — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 1 декабря стало известно, что в школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах ученик одиннадцатого класса скончался во время итогового сочинения. В школьной аудитории старшеклассник неожиданно потерял сознание. Врачи считают, что у ученика оторвался тромб.

Позже СК сообщил, что погибший имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра тела школьника каких-либо телесных повреждений не обнаружили.

23 ноября Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой. Глава СК также высказал надежду на возрождение советской школы образования, которую он назвал лучшей в мире.

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