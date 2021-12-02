Россия ввела карантин для прибывающих из ЮАР и пограничных стран

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, ввели в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 2 декабря.

— Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР, — отметила Попова в эфире радио «КП».

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

1/3 2/3 3/3

1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.