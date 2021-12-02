Поклонники Градского выразили желание, чтобы музыканта в «Голосе» заменил его сын

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Заменить скончавшегося Александра Градского в кресле члена жюри в телевизионном шоу «Голос» может его сын Даниил Градский. Такое предположение высказали фанаты музыканта.

— Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придется, — приводит слова одной из поклонниц Александра Градского NEWS.ru.

Отмечается, что Даниил Градский принял участие в слепых прослушиваниях в шоу «Голос», но никто из членов жюри не повернулся к нему. Александр Градский рассказал, что наследник плохо спел.

1 декабря народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что никогда бы не занял место умершего композитора и музыканта Александра Градского в музыкальном проекте «Голос». Также Лев Лещенко добавил, что считает нелепой саму мысль о том, что кто-то может заменить Градского в шоу «Голос».

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.