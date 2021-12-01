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«Никогда бы не занял его место»: Лещенко отказался заменить Градского в шоу «Голос»

Виктория Храменкова

Общество
«Никогда бы не занял его место»: Лещенко отказался заменить Градского в шоу «Голос»
Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал, что никогда бы не занял место умершего композитора и музыканта Александра Градского в музыкальном проекте «Голос». Отмечается, что сам Лещенко в течение трех сезонов был наставником в шоу «Голос 60+».

— Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место, — поделился певец.

Также Лев Лещенко добавил, что считает нелепой саму мысль о том, что кто-то может заменить Александра Градского в шоу «Голос», передает NEWS.ru.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о последних эфирах шоу «Голос» с участием Александра Градского. Музыкант Леонид Агутин и пианист Сергей Жилин рассказали, что серию, которая вышла в день госпитализации мэтра, снимали в начале ноября, и наставник действительно неважно себя чувствовал. Но впереди было еще две программы, на которые Александр Борисович пришел посвежевшим и отдохнувшим.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.

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