Врач Тимаков оценил уровень защиты от ковида при оформлении сертификата на год

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Все новые сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции уже оформляются сроком на год. В течение этого времени человек может считать себя условно защищенными: риск повторного заражения сохраняется, то болезнь не будет протекать в тяжелой форме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.

По его словам, в течение года количество антител к коронавирусу в организме переболевшего, конечно, снижается. Однако на протяжении 12 месяцев человек защищен от тяжелого течения заболевания в случае новой встречи с вирусом.

— Тяжелого течения заболевания у большинства людей не будет в течение года. Но то, что человек может заболеть повторно, это возможно, — сказал врач.

Также Тимаков отметил, что наличие сертификата в течение года не повод отказываться от ревакцинации. Ведь именно она поможет сохранить уровень антител, который необходим для защиты организма при встрече с вирусом.

Более 70 миллионов россиян привились от коронавируса, в том числе почти три миллиона — за прошедшую неделю. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 30 ноября. Число граждан старше 60 лет увеличилось в структуре привитых, подчеркнул он. Данная категория вызывает у министерства наибольшую тревогу.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года.