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Бундестаг проголосует 8 декабря за нового канцлера Германии

Иван Юминов

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Бундестаг проголосует 8 декабря за нового канцлера Германии
Фото: Pixabay

Голосование Бундестага, на котором изберут нового канцлера Германии, состоится 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе парламента в четверг, 2 декабря.

Журналистам были разосланы приглашения на заседание с формулировкой «на предстоящее избрание федерального канцлера», отмечает РИА Новости.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Аналогичные уведомления получили Олаф Шольц, министры правительства Меркель и министр ведомства канцлера Хельге Браун.

До этого Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника. Бундестаг провел учредительное заседание в Берлине 26 октября.

24 ноября кандидат в канцлеры Олаф Шольц заявил, что Социал-демократическая партия (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) сформировали правящую коалицию в Германии. В тот же день СМИ сообщили, что заседание Бундестага, на котором Шольца изберут новым канцлером Германии, состоится не позднее 8 декабря.

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