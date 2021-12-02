Дни Москвы стартовали в Объединенных Арабских Эмиратах

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Дни Москвы начались в ОАЭ. Мероприятие продлится с 2 по 8 декабря. Главная задача — развитие внешнеэкономического, инвестиционного и культурного сотрудничества между столицей РФ и партнерами из Эмиратов.

Например, организаторы запланировали несколько встреч для обмена профессиональным опытом. Помимо этого, состоятся конференции в Дубай и Абу-Даби, цель которых заключается в презентации столицы России и налаживании сотруднических отношений с зарубежными коллегами.

Основными тематиками мероприятий станут принципы развития городской среды, создание современных кластеров и оказание поддержки творческой сфере.

Организатором Дней Москвы выступил департамент внешнеэкономических и международных связей города.

— Правительство Москвы всегда открыто к развитию сотрудничества с партнерами из ОАЭ. Мы готовы расширять рамки продуктивного взаимодействия. Надеемся, что Дни Москвы станут ярким и запоминающимся событием, которое оставит у жителей ОАЭ исключительно положительные эмоции. Мы верим, что мероприятие станет вкладом в укрепление партнерских отношений между нашими странами и городами, — передает официальный сайт мэра Москвы слова министра правительства города, руководителя столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина.

В Дубае в рамках Всемирной универсальной выставки открылся Фестиваль Moscow Gastronomic Week. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль продлится до 9 декабря и познакомит местных жителей и гостей Экспо-2020 с современной московской кухней.