Лавров предложил Блинкену создать долгосрочные гарантии безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров предложил руководителю Госдепа Энтони Блинкену создать долгосрочные гарантии безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в четверг, 2 декабря.

— Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса. Альтернативой этому, как подчеркнул С. В. Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование, — говорится в сообщении.

Дипломаты, как уточняется, договорились продолжить экспертную работу по вопросам функционирования дипломатических представительств России и США. Москва предлагает возобновить дипломатическое присутствие на взаимной основе и намерена получить назад «конфискованную» собственность, отмечается на сайте МИД.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.