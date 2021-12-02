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Суд продлил арест мужу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Иван Юминов

Происшествия
Суд продлил арест мужу экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Фото: Пресс-служба суда

Тверской суд Москвы продлил арест Артуру Стеценко, который является мужем экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в четверг, 2 декабря.

— 2 декабря 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении в отношении Артура Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 марта 2022 года, — рассказал представитель суда.

Ранее, 2 декабря, Марине Раковой предъявили новое обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

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