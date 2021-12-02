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Международная книжная ярмарка «нон-фикшен» открылась в Москве

Дарья Чентаева

Город
Международная книжная ярмарка «нон-фикшен» открылась в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Республика Крым, городской округ Судак, село Миндальное, СНТ Солнечная Долина, улица Гостиный Двор, 4 Карта всех событий

Международная ярмарка интеллектуальной литературы «нон-фикшен» открылась для посетителей в столице. В ходе мероприятия около 100 российских и зарубежных писателей и издателей проведут встречи, презентации книг, автограф-сессии. Об этом рассказал основатель ярмарки Василий Бычков.

— Международная ярмарка интеллектуальной литературы «нон-фикшен» в третий раз проходит в комплексе «Гостиный двор». Представлены 315 участников из 18 стран, — сообщил Бычков.

По словам основателя ярмарки, здесь для москвичей представлены 13 тысяч книг. В частности — четыре топ-листа, которые представляют новинки среди книг для взрослых, книг для детей и подростков, а также комиксов.

Посетить международную ярмарку жители и гости Москвы могут до 6 декабря, передает ТАСС.

1 декабря вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова сообщила, что в каждом городском округе Московской области заработают новогодние ярмарки.

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